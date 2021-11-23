Названы страны с наибольшим спросом на жилье среди россиян

Региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям агентства Knight Frank Russia Марина Шалаева назвала страны с наибольшим спросом на недвижимость среди жителей России, пишет РБК. Самым востребованным оказалось жилье в Греции, Португалии и на Кипре.

На Грецию приходится пятая часть запросов (20 процентов), поступающих в компанию от россиян. За ней идет Португалия с долей в 19 процентов российского спроса. «Греция и Португалия — это как раз преимущественно спрос на недвижимость для миграции. Речь идет о бюджетах от 250 тысяч евро, в основном это апартаменты в Афинах, хотя жилье на островах тоже востребовано. В Португалии самый популярный сегмент — это еще отельная недвижимость, например отель в Лиссабоне», — объяснила Шалаева.

Недвижимость на Кипре желают приобрести 13 процентов клиентов из России. На четвертом и пятом местах в рейтинге находятся Испания и Великобритания (7 и 5 процентов соответственно). В топ-10 также попали Карибы, Франция, США, Австрия и Германия. Представитель Knight Frank Russia рассказала, что на Кипре россияне чаще всего покупают виллы, где можно отдохнуть с семьей. Жилье в Испании, как и в соседней Португалии, в основном приобретают с целью переезда. В этой стране при покупке недвижимости на определенную сумму власти выдают вид на жительство. Кроме того, жители России нередко приобретают коммерческую недвижимость в Испании. В Великобритании наибольшим спросом пользуется элитное жилье.

С начала октября для россиян резко выросла привлекательность недвижимости в Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Жилье там стали покупать на 40 процентов чаще. Как отмечают аналитики, наиболее активны на рынке недвижимости этого азиатского города покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири. Кроме того, жилье в Дубае скупают выходцы с Дальнего Востока и из нефтегазовых регионов.