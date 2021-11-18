Россияне кинулись скупать жилье в одном азиатском городе

Российский спрос на недвижимость в Дубае вырос на 40 процентов после начала Expo 2020

Спрос россиян на недвижимость в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) вырос на 40 процентов после начала выставки Expo 2020, то есть с 1 октября 2021 года, говорится в материалах российского агентства Golden Brown Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы

Как отмечают аналитики, наиболее активны на рынке недвижимости этого азиатского города покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири. Кроме того, жилье в Дубае кинулись скупать выходцы с Дальнего Востока и из нефтегазовых регионов.

В отличие от представителей других стран, покупатели из России предпочитают квартиры в прибрежных жилых комплексах, констатируют эксперты. В приоритете — новостройки с возможностью рассрочки платежа. Как правило, российские граждане покупают квартиры по цене от 500 тысяч долларов и выше, которые планируется сдать в эксплуатацию в ближайшие пять лет.

«И Дубай в целом, и местный рынок недвижимости в частности, восстанавливаются после пандемии. За последний месяц цены выросли примерно на 3 процента, а с начала года рост составил в среднем около 15 процентов. Мы ожидаем, что в течение Expo 2020 спрос и цены на недвижимость Дубая будут расти, особенно в прибрежных районах», — прогнозируют в Golden Brown Group.

Всемирная выставка Expo 2020 проходит в Дубае с 1 октября 2021-го по 31 марта 2022-го. Изначально она должна была проходить в период с 20 октября 2020-го по 10 апреля 2021-го, но была перенесена из-за пандемии COVID-19. Организаторы сохранили название Expo 2020.