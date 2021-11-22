Россиян предупредили о росте цен на жилье в крупных городах

Цены на жилье в крупных городах России продолжат расти, а доступность падать, предупредил глава Тверского округа Москвы Яков Якубович в своем блоге на сайте «Эхо Москвы». По его мнению, уже сейчас цены в некоторых районах растут «космическими темпами».

Тенденция хорошо заметна на примере Центрального административного округа столицы, отмечает Якубович. Тем не менее каждый год в центре Москвы наблюдается прирост населения — значит, благосостояние среднего жителя города растет. Однако такая ситуация наблюдается далеко не во всех регионах России.

Если не брать в расчет Москву, в стране в настоящее время серьезно обострилась проблема доступности жилья. Доля россиян, способных купить квартиру без ипотеки, постоянно падает из-за снижающихся доходов и роста цен на недвижимость. По мнению Якубовича, ключевые показатели эффективности губернаторов и госпрограммы по повышению доступности жилья пока не доказали свою эффективность.

Глава МО Тверской цитирует исследование Института экономики города, согласно которому тренд роста доступности жилья в крупных городах, наблюдавшийся с 2010 года, сменился в 2020 году. Тогда в агломерациях резко выросли цены на жилье, а доходы населения снизились. В 2021 году эти факторы еще больше снизили доступность недвижимости.

Вместе с тем, по словам Якубовича, власти страны активно развивают мегаполисы, поэтому привлекательность жилья в них растет. Российские агломерации все еще имеют большой потенциал для развития, поэтому «до состояния перегретости рынка жилья еще далеко». Однако со временем эта тенденция неизбежно приведет к избытку предложения, уверен глава Тверского округа столицы.

Недавно стали известны районы Москвы с самым дешевым «квадратным метром» жилья в новостройках. По состоянию на октябрь, в топ-3 вошли Лианозово (175 тысяч рублей за квадратный метр), Восточное Бирюлево (178,8 тысячи рублей) и Бескудниково (182,3 тысячи рублей).

