В России допустили возобновление уголовных производств по рекомендации ООН

Рекомендации органов Организации Объединенных Наций (ООН) могут стать поводом для возобновления производства по уголовному делу. Это следует из проекта постановления пленума российского Верховного суда, который цитирует РИА Новости.

Такой порядок допустим, если выявленные нарушения Международного пакта о гражданских и политических правах нельзя исправить «в другом порядке, а их устранение необходимо для обеспечения правосудности вступившего в законную силу судебного решения», отмечается в документе.

В проекте постановления пленума Верховного суда России приводятся и другие основания для возобновления производств. К таковым отнесены, к примеру, ложное заключение эксперта, предоставление в качестве доказательства поддельного документа.

Подчеркивается, что проект постановления должен пройти редакционную доработку.

Ранее сообщалось, что российские суды стали жалеть собственников банков, проходящих процедуру банкротства, и отказываться от жесткого подхода к ним с заведомо обвинительным уклоном.

Субсидиарная ответственность собственников и руководителей компаний наступает, когда они не могут расплатиться по обязательствам своими активами, и суд приходит к выводу, что банкротство стало следствием намеренных действий топ-менеджеров или владельцев.