Кубок мира по прыжкам с трамплина стартовал в Нижнем Тагиле

Более 70 спортсменов примут участие в Кубке мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартовал Кубок мира по прыжкам трамплина — в соревновании примут участие более 70 спортсменов из 15 разных стран. Об этом сообщает «Вести Урал».

Отмечается, что Международная федерация лыжного спорта впервые в истории доверила Свердловской области проведение первого этапа Кубка мира. Несмотря на малоснежный ноябрь, организаторы ответственно подошли к подготовке трасс.

«Если искусственный снег, то будет жесткое приземление. Приземлишься криво — упасть можно. А здесь мягко приземляешься», — отметил спортсмен Роман Трофимов.

Следующий этап состязания пройдет в Финляндии, куда спортсмены направятся напрямую из Нижнего Тагила.

Ранее в ноябре в Новосибирской области завершилась многочасовая гонка по непроходимой местности — маршрут прошел по лесам, полям, болотам, склонам и ухабам. Участники преодолели на внедорожниках около полусотни километров — по условиям соревнования за ограниченное время нужно доехать и сфотографироваться возле всех контрольных точек.