В Татарстане оценили первый день действия QR-кодов на транспорте

В первый день действия QR-кодов в Татарстане в транспорт не пустили 2,4 тысячи человек

В первый день действия QR-кодов в Татарстане в транспорт не смогли попасть 2,4 тысячи человек. Так начавшую действовать меру оценил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что в Казани не допустили в транспорт 2289 человек, а в Набережных Челнах — 190.

«Выявлено и не допущено в общественный транспорт Казани за вчерашний день 2289 человек без QR-кодов, в переводе на проценты это 0,57 к числу перевозимых пассажиров», — заявил Ханифов.

Министр добавил, что для разрешения конфликтов в транспорте 17 раз пришлось вызывать полицию. По его словам, объемы перевозок 22 ноября в Казани сократились на 25 процентов, а по Татарстану — на 18 процентов.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы проверяют также при продаже билетов.