Власти Казани увидели «единичные» задержки после введения QR-кодов на транспорте

Проверка QR-кодов существенно не повлияла на работу общественного транспорта Казани, городские власти выявили «единичные» задержки. Об этом сообщает мэрия в официальном Telegram-канале.

На улицы города в понедельник вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса. Метро также продолжает работу в штатном режиме, столпотворения на входах удалось избежать, отметили в казанской мэрии. Власти уточнили, что длительные задержки на линии потребовали ожидания прибытия полицейских.

Ранее в Казани кондуктору, которому один из пассажиров без QR-кода брызнул перцовым баллончиком в лицо, вызывали скорую помощь, от осмотра мужчина отказался.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы проверяют и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.

