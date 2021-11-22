В Казани выросло число высаженных после проверки QR-кодов пассажиров

Из автобусов и троллейбусов в Казани высадили 768 человек без QR-кодов

В Казани из автобусов и троллейбусов высадили 768 человек без QR-кодов, заявили в МПУ «Метроэлектротранс», сообщает «Реальное время».

В метро без QR-кодов о вакцинации попытались 126 жителей Казани. Полицейские задержали двух граждан.

Ранее в Казани мужчина без QR-кода попытался проехать по чужому проездному, кондуктор отказалась его пропускать, в итоге недовольный пассажир сломал женщине нос.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы будут проверять и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.