Два вида жилья захотели включить в программу расселения

Минстрой: ветхие таунхаусы и частные дома могут включить в программу расселения жилья

Минстрой дополнил методические рекомендации по формированию программы расселения аварийного жилья. Ведомство порекомендовало включить в них еще два вида жилья — ветхие индивидуальные жилые дома и таунхаусы, сообщает «Российская газета».

В ведомстве уточнили, что в списке подходящих под расселение кроме многоквартирных домов могут оказаться дома на несколько семей с собственным выходом из каждого жилого помещения — аналоги таунхаусов или дома на две семьи, а также частные дома и таунхаусы с изношенными инженерно-техническими системами. Однако конкретные критерии для расселения должен устанавливать каждый регион.

В Фонде «Институт экономики города» положительно оценили инициативу ведомства, отметив, что она позволит гражданам получить современное жилье. Однако эксперты подчеркнули, что на данный момент в стране не определен четкий порядок признания аварийными указанных объектов.

Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому в России появится новый вид жилья — понятие уточнит правовой статус таунхаусов, лейнхаусов и дуплексов. Власти предложили ввести понятие «дом блокированной застройки» в качестве вида жилого дома.