Россиянам предложили давать частные дома при выселении из аварийных квартир

Россиянам при расселении из аварийных домов предложили давать индивидуальные жилые дома или компенсации на их строительство — если сами граждане выразят такое желание. Соответствующую инициативу Законодательного собрания Иркутской области уже поддержали в Совете Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Документ, предусматривающий такую опцию при расселении, может быть доработан и внесен в Госдуму в качестве законопроекта, указывает издание.

Сенатор Сергей Лукин пояснил, что в Иркутской области и во многих других российских регионах индивидуальное жилье составляет существенную долю жилищного строительства. И граждане, по его словам, заинтересованы в получении частных домов взамен квартир в аварийных зданиях.

Лукин предложил коллегам поддержать концепцию, чтобы ее можно было доработать. Сенаторы в целом поддержали инициативу.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин (19 процентов) не имеет загородного дома или дачи, но готовится приобрести загородную недвижимость в будущем. Почти у половины россиян уже есть дача или загородный дом.