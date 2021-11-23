Голый россиянин подключился к онлайн-уроку по заказу 13-летнего школьника

В Березовском подключившийся голый мужчина сорвал онлайн-урок по заказу школьника

В городе Березовский Свердловской области в школе №21 к онлайн-уроку по биологии подключился мужчина и стал показывать детям фаллос. Он сделал это по заказу 13-летнего ученика, сообщает «Комсомольская правда».

Учитель сразу отреагировал и заблокировал появившегося голого пользователя. По словам источника издания, ранее подросток оставил заявку в группе во «ВКонтакте» «Срыв уроков в Zoom».

Полиция начала проверку. В отношении хулигана заведено дело по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Директор школы №21 Ирина Ковалева пояснила, что школьника, по заказу которого был сорван урок, также накажут.

Ранее в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) к школьному онлайн-уроку подключился голый мужчина. Обнаженный россиянин напугал семиклассников, у которых проходил урок.