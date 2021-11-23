Брат Нурмагомедова обратился к обвиненному в наезде на полицейского другу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в Instagram выложил обращение и фотографию, посвященные другу Камалу Идрисову.

Спортсмен заявил, что для него дружба — это самая надежная вещь в мире. «Надежнее, чем доллар», — написал боец, выложив совместное фото с Идрисовым.

11 ноября Усмана Нурмагомедова задержали в московском аэропорту Шереметьево. По версии правоохранителей, перед вылетом в столицу из Махачкалы его друг совершил наезд на автомобиле на сотрудника полиции, боец в этом момент находился на пассажирском сиденье. Автомобиль остался брошен в Дагестане, а спортсмен с приятелем отправились в Москву. Их задержали и завели уголовное дело, а Нурмагомедов получил статус свидетеля.

Усман Нурмагомедов выступает в американской организации Bellator. Он одержал победу на первом турнире промоушена в России, который прошел 23 октября в Москве.