Военный историк объяснил выгоду вооруженного конфликта с Россией для Украины

На данном этапе вооруженный конфликт между странами выгоден как украинским, так и российским властям, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что на это указывает отсутствие попыток обеих сторон выйти на диалог, хотя именно сейчас эта возможность еще сохраняется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что выполнение Минских соглашений является лучшей гарантией безопасности в ситуации украинского конфликта. Однако, Юлин уверен: одними Минскими соглашениями ситуацию уже не исправить.

«Вероятность конфликта возрастает»

«Военное противостояние позволит списать внутренние проблемы как российским, так и украинским властям — вот почему они занимаются педалированием этой ситуации, — уверен эксперт. — Конфликт пытались загасить с 2014 года, так что Минских соглашений уже точно недостаточно для того, чтобы убрать угрозу перерастания в горячую фазу».

Юлин считает, что в первую очередь необходимо развести обе стороны за пределы взаимной досягаемости. Также, по его мнению, нужно создать серые зоны с миротворцами, например, из ООН и нейтральных по отношению к конфликту сторон. Но этим, как считает историк, никто не занимается.

«Начинать переговоры нужно именно сейчас. Проблема в том, что украинская сторона в принципе не собирается воспринимать Донбасс как субъект переговоров. Впрочем, полноценных попыток диалога не было ни с той, ни с другой стороны. По украинской риторике, никакие компромиссы здесь не рассматриваются в принципе, а как вести переговоры, когда одна из сторон вообще не собирается уступать?» — сказал Юлин.

Без переговоров, по его словам, постоянное наращивание военных мощностей и взаимная агрессивная риторика рано или поздно перерастут в горячую фазу.

«Сейчас вероятность военного конфликта выше, чем, скажем год или два назад. И она постоянно возрастает. То есть, если давать оценки, вероятность того, что боевые действия начнутся, выше, чем то, что они не начнутся», — резюмировал военный эксперт.

Ранее Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов.