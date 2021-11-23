Захарова рассказала о запутавшемся в интригах по кризису с мигрантами Лондоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что власти Великобритании запутались в своих интригах по кризису с мигрантами. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

Захарова прокомментировала заявление спецпредставителя США по Белоруссии Джули Фишер о том, что США и Евросоюз собираются вводить новые санкции против Минска из-за ситуации на границе с Польшей. Она отметила, что тем временем поток нелегалов на белорусском отрезке границы ЕС растет.

Помимо этого, дипломат отметила, что общее число пытающихся прорваться через Ла-Манш мигрантов уже превысило 20 тысяч человек. «По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством есовцев — "мягкий концлагерь", так действия Варшавы называют в СМИ», — заявила она.

Представитель российского ведомства также добавила, что риторика, которая слышна из Великобритании и Франции в основном сводится к взаимным упрекам и поиску виновных. При этом никто в Лондоне не собирается отправлять вооруженные силы строить колючую проволоку на границе с Францией или вводить санкции против Елисейского дворца, заявила она. Захарова подчеркнула, что в то же время Минобороны Великобритании уже приняло решение отправить военных инженеров в Польшу. «То ли запутались в географии, то ли в политических интригах», — резюмировал дипломат.

Ранее специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер заявила, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против Белоруссии. По ее словам, власти Штатов и Европейского союза (ЕС) ясно дают понять, что против Минска будут вводиться дополнительные рестрикции из-за ситуации на границе страны с Польшей. Фишер подчеркнула, что за миграционный кризис «несет полную ответственность» президент Белоруссии Александр Лукашенко. Она также добавила, что Запад остается единым в этом вопросе и используют имеющиеся инструменты для изменения политики Минска.

