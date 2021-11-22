В США пообещали ввести новые санкции против Белоруссии

США намерены ввести новые санкции против Белоруссии. Об этом заявила специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона, передает ТАСС.

По ее словам, власти Штатов и Европейского союза (ЕС) ясно дают понять, что против Минска будут вводиться дополнительные рестрикции из-за ситуации на границе страны с Польшей. Фишер подчеркнула, что за миграционный кризис «несет полную ответственность» президент Белоруссии Александр Лукашенко. Она также добавила, что Запад остается единым в этом вопросе и используют имеющиеся инструменты для изменения политики Минска.

Помимо этого, американский дипломат отметила, что санкции окажут эффект со временем и станут элементом давления. Она заявила, что ограничительные меры предназначены не для простого наказания, а для достижения определенных целей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель выдвинул ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах стран Европейского союза. По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, белорусский лидер потребовал от лидеров ЕС признать легитимность его власти, а также снять все западные санкции с Белоруссии. При этом дипломат заявила, что не стоит идти на поводу у Лукашенко, и призвала как можно скорее принять новый пакет санкции в отношении Минска.