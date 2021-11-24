Во Дворце правительства Перу нашли двадцать тысяч долларов

Сотрудники правоохранительных органов Перу нашли двадцать тысяч долларов в ванной комнате Дворца правительства. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, деньги спрятал в здании бывший глава администрации президента страны Бруно Пачеко (Bruno Pacheco), который ушел в отставку 19 ноября. Политик подтвердил, что найденная сумма принадлежит ему, однако отверг обвинения в нарушении закона. По его словам, в тайнике содержалась его зарплата и дополнительные накопления.

Отмечается, что Пачеко ежемесячно получал около 6,2 тысячи долларов. Обыск во дворце был проведен в рамках расследования заявлений о том, что политик оказывал давление на главу налогового и таможенного ведомства Перу для предоставления более выгодных условий работы ряду компаний. Пачеко заявил о своей невиновности и подчеркнул, что его отставка не была связана с указанным расследованием.

7 октября сообщалось, что Кастильо отправил в отставку правительство Перу во главе с премьер-министром Гидо Бельидо. Сам президент республики вступил в должность 28 июля. В рамках предвыборной программы он пообещал построить в стране более справедливое и гуманное общество, вернуть смертную казнь, увеличить финансирование здравоохранения и образования.