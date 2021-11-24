Производство мяса в России оказалось под угрозой из-за Китая

Производители мяса столкнулись с дефицитом добавок для кормов, используемых при выращивании сельскохозяйственных животных. Об этом сообщают «Ведомости».

Агрохолдинги «Продо» и «Черкизово» пожаловались на нехватку таких добавок, как холин хлорид, глютен, треонин и лизин. В «Русагро» также отметили сложности с добавками, но в основном на Дальнем Востоке. По словам представителя компании, это не окажет существенного влияния на ассортимент холдинга. Дефицит компонентов производители объяснили задержками поставок из Китая в течение всего октября, которые могут быть связаны с веерным отключением местных заводов ради новой политики правительства по сокращению выбросов углекислого газа. В Китае также увеличивается поголовье животных и растет внутреннее потребление добавок, из-за чего прежние объемы экспорта оказались под угрозой.

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Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уточнил, что дефицит добавок может и не обернуться повышением цен на мясо, стоимость которого зависит от множества других факторов. Но их недостаток может привести к более длительному откорму животных, из-за чего предложение мяса на российском рынке может сократиться. Издержки производителей увеличатся, а затраты на корма и так составляют в среднем около 70-75 процентов от себестоимости свинины и птицы.

В «Черкизово» отмечают, что покупка добавок на российском рынке обходится в два раза дороже импорта, а объема внутреннего предложения все равно недостаточно. На нехватку лизина отечественного производства пожаловались и в «Продо». Из-за роста спроса лизин за девять месяцев в России подорожал на 30 процентов — до 240 рублей за килограмм.

Представитель Минсельхоза заявил, что ведомству известно о проблеме агрохолдингов. В Россельхознадзоре уточнили, что перебои с поставками из Китая сказываются на всех странах, и привели в пример США, где животноводы тоже озабочены возможным дефицитом. В ведомстве уточнили, что работают над расширением импорта кормовых добавок в Россию.

Ранее в ноябре Минсельхоз пообещал увеличить поддержку производителей овощей и мяса на фоне роста цен на эти продукты. В ведомстве подчеркнули, что такие меры необходимы, чтобы не допустить дефицита продуктов. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что на фоне мирового кризиса важно сделать цены на продукты на внутреннем рынке менее зависимыми от конъюнктуры мировых рынков.