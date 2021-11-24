Украинский судья вынес необычное решение по делу о нарушении карантина

В Киеве судья закрыл административное дело и послал его куда подальше

В Киеве судья Печерского суда вынес необычное решение по делу о нарушении карантина и послал производство по нему куда подальше. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».

Журналисты опубликовали скриншот постановления из Единого реестра судебных решений, в котором судья Белоцерковец О. А. приказывает закрыть административное дело в отношении некой «Особы_1» и отправить его «нахер».

Соответствующее решение было вынесено в июле по делу, возбужденному после того, как в феврале администратор одного из киевских развлекательных заведений вовремя не закрыл его, нарушив тем самым карантинный режим. Отмечается, что вина сотрудника была полностью доказана протоколом, рапортом и фотоснимками, однако срок привлечения к административной ответственности истек, и дело пришлось закрыть.

Ранее в Одессе суд приговорил обвиняемого в краже мужчину к условному сроку и чтению литературы. В частности, его обязали прочесть повести Льва Толстого и стихотворение Ивана Франко.