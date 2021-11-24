Раскрыт состав нового правительства Германии

В Германии раскрыли состав нового Коалиционного правительства. Информацию о том, кто займет посты в новом кабмине, передает издание Bild.

Материалы по теме Дефицит демократии. В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет? «Меркель оставляет после себя бедлам» В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?

По информации газеты, представители партии «Зеленых» займут посты глав МИД, Министерства по делам семей и Министерства по климату и экономике. Предполагается, что должность министра юстиции будет отдана представителю Свободной демократической партии (СвДП) Марко Бушману. Его однопартиец Фолькер Виссинг станет министром транспорта, а лидер партии Кристиан Линднер — министром финансов.

Bild пишет, что представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) возглавят Министерства обороны и здравоохранения. Издание также сообщает, что члены СДПГ станут главами МВД и Министерства строительства.

Ранее сообщалось, что СДПГ окончательно согласовала коалиционный договор с «Зелеными» и СвПД. Партии представят договор на пресс-коференции, которая состоится 24 ноября в 15:00 (17:00 по московскому времени). В соглашении будут отмечены аспекты внутренней и внешней политики и сценарии борьбы с изменениями климата, меры противодействия пандемии COVID-19, а также закреплено распределение министерских портфелей.

