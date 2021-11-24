Масляков рассказал об отношениях с Эрнстом

Телеведущий и руководитель КВН Александр Масляков рассказал об отношениях с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. По словам Маслякова, несмотря на некоторые разногласия, он доволен тем, как они взаимодействуют друг с другом. Об этом ведущий «Клуба веселых и находчивых» поделился в интервью ТАСС.

По словам ведущего КВН, будучи не на публике, они с директором телеканала называют друг друга по имени. «Мы знакомы много лет, с тех времен, когда он (Константин Эрнст — прим. «Ленты.ру») еще не был первым на Первом [канале]», — сказал Масляков.

Руководитель КВН напомнил, что Эрнст порой возглавляет жюри на играх «Клуба веселых и находчивых». Однако его присутствие среди судей программы не значит, что КВН может рассчитывать на какие-то поблажки, отметил Масляков. «Жизнь — борьба. Телевидение не исключение. Поэтому дружба дружбой, а денежки, как говорится, врозь», — описал он отношения с генеральным директором канала.

В заключение Масляков признался, что доволен близким присутствием Эрнста «на продолжительном отрезке» своего жизненного пути. При этом телеведущий добавил, что у них регулярно возникали «деловые пикировки».

Ранее Масляков признался, что задумывается о завершении карьеры. Телеведущий пока не принял окончательного решения. Масляков уверен, что будет беспокоиться, наблюдая за КВН со стороны.