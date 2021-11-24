Новый гендиректор МХАТ имени Горького объявил о временном закрытии театра

Директор МХАТ имени Горького Кехман объявил о закрытии театра на ремонт в 2022 году

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объявил о временном закрытии театра на ремонт. Об этом сообщает газета «Известия» в среду, 24 ноября.

Отмечается, что заведение закроют на четыре месяца в период с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Кехман объяснил, что это необходимо сделать, поскольку сценический комплекс находится «в предаварийном состоянии». «Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — сказал директор театра во время собрания труппы.

21 ноября заместитель худрука Московского художественного академического театра имени Горького Захар Прилепин заявил, что перед Кехманом поставили определенную задачу на посту гендиректора.

Бизнесмен Владимир Кехман был назначен генеральным директором театра в октябре, месяц спустя из театра уволился бывший директор и худрук Эдуард Бояков, написавший заявление по собственному желанию.