В России предложили увеличить возраст в очереди на получение жилья

Омбудсмен Москалькова предложила не снимать с очереди на жилье семьи по достижении 35 лет

Возраст граждан, стоящих в очереди на получение жилья по программе «Молодая семья», должен быть увеличен. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

По ее словам, нередко обстоятельства складываются таким образом, что семьи встают на учет, ждут несколько лет и надеются на жилье, однако по достижении ими 35 лет с очереди их снимают. «Вы представляете, с какими эмоциями они приходят в нашу приемную», — пояснила омбудсмен.

Москалькова предлагает не снимать таких людей с очереди, пока они не получат жилье, и увеличить допустимый возраст в программе до 36-40 лет. «Иначе это несет огромные репутационные издержки для всех институтов государственной власти», — заключила она.

18 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что программа льготной ипотеки в России оказалась не очень востребована для молодых семей, поэтому необходимо расширить ее критерии и ввести дифференциацию ставки, например, по количеству детей. Также она добавила, что может быть предложена и более широкая программа, в частности, по поддержке молодых специалистов.