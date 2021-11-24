Защитник «Зенита» заявил о необходимости перемен в команде

Защитник «Зенита» Ракицкий о матче с «Мальме»: надо что-то менять

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Игрок сделал это в эфире «Матч ТВ».

По словам украинца, у футболистов сине-бело-голубых был страх во время игры. «Нам необходимо перестраиваться, надо что-то менять. Может, в башке поковыряться. Но это вопрос не ко мне, а, наверное, к тренеру», — заявил Ракицкий.

Защитник петербургской команды заявил, что «Зенит» хорошо начал игру. Однако после гола соперника у россиян, по словам защитника, началась паника и неразбериха.

Игра «Зенита» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» прошла во вторник, 23 ноября, и завершилась со счетом 1:1. Этот результат позволил россиянам обеспечить себе третье место в квартете, которое позволяет выступить в плей-офф Лиги Европы.