«Зенит» в меньшинстве спасся от поражения в Лиге чемпионов

«Зенит» сыграл вничью в меньшинстве с «Мальме» в Лиге чемпионов, Дзюба не забил пенальти

Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 23 ноября, и завершилась со счетом 1:1. На 28-й минуте отличился полузащитник шведов Сорен Рикс. На 51-минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти. На 86-й минуте петербуржцы остались в меньшинстве, был удален защитник Дмитрий Чистяков. На второй минуте добавленного ко второму тайму времени одиннадцатиметровый удар реализовал Ярослав Ракицкий.

После пяти матчей сине-бело-голубые набрали четыре очка и занимают третье место в группе Н. Шведский клуб имеет в активе одно очко и уступает россиянам.

В следующем туре «Зенит» 8 декабря на своем поле примет лондонский «Челси». «Мальме» в тот же день на выезде встретится с туринским «Ювентусом».