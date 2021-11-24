Дзюба не забил пенальти в матче Лиги чемпионов

Футболист «Зенита» Дзюба не забил пенальти в матче против «Мальме», вратарь Далин отразил

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 против шведского «Мальме». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло на 51-й минуте. Футболист пробил по центру ворот, и вратарь «Мальме» Юхан Далин отразил удар ногой. К этому моменту шведская команда уже вела в счете — 1:0.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба забил в составе «Зенита» десять мячей. Он занимает второе место в гонке бомбардиров турнира. В Лиге чемпионов он не отметился голами.

В октябре Дзюба отказался от приглашения в сборную России, мотивируя это плохой физической формой. Национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2022 с первого места, проиграв в заключительном матче отборочного турнира Хорватии.