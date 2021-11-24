В Госдуме прокомментировали призыв отказаться от помощи ДНР и ЛНР

Депутат Журова: Россия не будет отказываться от гуманитарной помощи ДНР и ЛНР

Россия не будет отказываться от гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), несмотря на призывы Евросоюза (ЕС). Такой комментарий дала первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова, пишет «Газета.Ru».

По ее словам, Россию хотят упрекнуть в помощи своим же согражданам. «Мы периодически оказываем гуманитарную помощь, какую-то поддержку в плане кредитования, в плане цен на газ когда понимаем, что люди в этом нуждаются и они реально наши добрые соседи», — подчеркнула политик.

Она отметила, что заявление ЕС не совпадает с «европейскими ценностями». Вместе с тем Журова призвала обратить внимание на граждан, которые оказались в тяжелой ситуации в связи с конфликтом Украины и России.

«Понятно, что их настраивает Украина, но при чем здесь выстраивание отношений и предотвращение конфликта? Людям плохо сейчас. Когда этот конфликт закончится — неизвестно. (...) Мы готовы помочь всем, кто в этой помощи нуждается», — заключила Журова.

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов рекомендовал ЕС принудить Киев к выполнению Минских соглашений — так он ответил на призыв Евросоюза к российскому лидеру Владимиру Путину отказаться от поддержки Донбасса.

Ранее в Евросоюзе призвали Путина отменить указ, облегчающий торговлю с Донецкой и Луганской народными республиками, который глава государства подписал 15 ноября.