В ЛНР удивились призыву Евросоюза к России отказаться от поддержки Донбасса

Глава ЛНР Пасечник счел странным призыв ЕС к РФ отменить указ о поставках из Донбасса

Глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Twitter удивился призыву Европейского союза (ЕС) к России отказаться от поддержки Донбасса и отмене указа российского лидера Владимира Путина об упрощении процедуры поставок из региона.

«По мнению Европейского союза, это обостряет военный конфликт и противоречит "Минску". Исходя из этой логики, экономическое удушение Донбасса "Минск" не нарушает. Странно…» — написал Пасечник.

Ранее Европейский союз призвал президента России Владимира Путина отменить указ, облегчающий торговлю с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. В Брюсселе уверены, что подобные поддерживающие ДНР и ЛНР шаги усугубляют их дальнейшее отделение от Украины.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно этому акту, произведенные в Донбассе товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими.

