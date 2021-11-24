В ЕС призвали Россию отказаться от поддержки Донбасса

Евросоюз призвал Путина отменить указ от 15 ноября о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

Европейский союз (ЕС) призвал президента России Владимира Путина отменить указ, облегчающий торговлю с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

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В Евросоюзе посчитали, что подобные, поддерживающие ДНР и ЛНР шаги, усугубляют их дальнейшее отделение от Украины. «Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в обращении Брюсселя, распространенном 24 ноября.

В нем также содержатся утверждения, что указ об отмене квот на импорт и экспорт между Россией и самопровозглашенными республиками противоречит Минским соглашениям. «Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», — заявил Брюссель в своем обращении.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно этому акту, произведенные в Донбассе товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими.

Кроме того, отменяются квоты на на экспорт и импорт товаров, которые перемещаются между Россией, ДНР и ЛНР. Также Путин поручил принять меры по смягчению условий для допуска на российские рынки товаров из республик. Указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.