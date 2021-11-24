Юрист поддержал идею объединить основные документы россиян

Идея МВД России объединить паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца выглядит хорошей. Такая практика успешно себя показала во многих странах мира, заявил «Известиям» глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Однако эксперт полагает, что при реализации данного проекта могут возникнуть сложности, не исключен рост кражи данных.

Гавришев объяснил, что такая тенденция связана с отсутствием защиты персональных данных в России, которые постоянно похищаются, а затем открыто предлагаются в соцсетях.

Перевод всех документов россиян в электронный вид может негативно сказаться на ситуации, поскольку количество преступлений мошеннического характера может увеличится в разы. По этой причине юрист рекомендовал использовать сложные пароли в сети.

Предложение объединить основные документы российских граждан поступило ранее от первого заместителя председателя Общественной палаты Ленобласти Владимира Петрова. В обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина он указал, что со временем внешний вид гражданских документов постоянно менял свой вид. По мнению Петрова, в настоящее время Россия пришла к тому моменту, когда цифровые документы обогнали физические.

Ранее сообщалось, что МВД исключило из паспорта гражданина России графу о личном коде человека. Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков отметил, что соответствующие изменения в 2021 году были внесены постановлением правительства.