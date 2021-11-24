Песков высказался по поводу отговаривающих пациентов от прививок врачей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень плохой ситуацию, когда врачи отговаривают пациентов от прививок. По этому поводу он высказался в среду, 24 ноября, сообщает ТАСС.

«Это очень плохо, (...), собственно, когда жизнь этих людей находится в опасности», — отметил пресс-секретарь российского президента. При этом Песков добавил, что определение наказания в подобных случаях — не прерогатива Кремля.

17 ноября сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Он уверен, что медик, который отговаривает пациентов от прививок, не имеет должного образования, медицинских познаний и практики. По этой причине, уточнил сенатор, таким врачам не стоит работать.

Однако российские медики разошлись во мнениях по этому вопросу. Так, врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что может понять опасения врачей, которые не доверяют вакцине. В связи с этим она предложила выделить бюджет на просветительскую работу, чтобы снизить боязнь перед вакцинацией. В то же время врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин счел правильной идею лишать медиков дипломов. Он бы ввел для врачей-антипрививочников еще и финансовую или административную ответственность.