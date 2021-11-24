В Москве завершилась церемония прощания с Ниной Руслановой

В Центральном доме кинематографистов завершилась церемония прощания с Ниной Руслановой

В Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой. Об этом сообщает KP.RU в своем Telegram-канале в среду, 24 ноября.

Траурное мероприятие прошло в Центральном доме кинематографистов.

Ранее стало известно, что Русланову похоронят на Троекуровском кладбище.

Нина Русланова умерла 21 ноября. Ей было 75 лет. Причиной смерти стали осложнения, связанные с коронавирусом. Последние десять дней жизни артистка провела в больнице.

Актриса известна по таким фильмам, как «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня» и «Будьте моим мужем». Звание народной артистки Русланова получила в 1998 году.