В России создали защищенный ноутбук

Новый созданный в России ноутбук позволяет безопасно хранить секретные данные. Об этом сообщает РИА Новости.

Разработкой устройства занимались специалисты входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника». Ноутбук был разработан на заводе «Луч», который входит в концерн «Созвездие». «Компьютер имеет отечественную операционную систему МСВС и модуль доверенной загрузки "Соболь", что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа», — отметили в компании. По словам производителей, девайс позволяет безопасно работать с данными уровня «совершенно секретно».

Портативный компьютер ориентирован на использование в случае полевых испытаний техники, военных учений и операций. В «Росэлектронике» рассказали, что вес представленного ноутбука был снижен на 30 процентов без потери качества благодаря использованию магниевого сплава. Подробные характеристики устройства не раскрываются.

Гендиректор завода «Луч» Андрей Пестряев сообщил, что ноутбук вызвал большой интерес представителей нефтегазового сектора. По его словам, компьютер позволяет создать надежную ИТ-инфраструктуру независимо от территориальных или климатических условий.

В середине лета российская компания 3Logic Group представила ноутбук, отвечающий требованиям импортозамещения. Ноутбук создан для госзаказчиков и коммерческих организаций и не представлен в широкой продаже.