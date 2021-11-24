В России создали интерактивную карту рыболовных участков

На Ямале разработали интерактивную карту участков для рыбной ловли

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) создали интерактивную карту рыболовных участков. Ее создатели уверены, что разработка поможет предприятиям быстрее узнавать о свободных акваториях, сообщает «Ямал-Медиа».

В новом сервисе разграничены участки, а также опубликованы сроки их пользования. Такие сведения требуются рыбодобывающим предприятиям для организации промышленного рыболовства и освоения новых районов промысла.

Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Любовь Охман считает, что интерактивная карта представляет ценность не только для рыбодобывающих организаций. По ее словам, увидеть новые свободные места смогут и юридические лица, и предприниматели.

Ранее сотрудники Колатомэнергоремонта обновили окраску российского атомного ледокола «Ямал», теперь к судну вернулась фирменная «улыбка».

В рамках ремонтных работ также была проведена ревизия систем ледокола для промежуточного освидетельствования, которое необходимо для продления срока эксплуатации. Представители Российского морского регистра высоко оценили качество сделанного.