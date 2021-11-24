Снижение цен на квартиры в Сочи назвали невозможным

Сокращение стоимости жилья в Сочи невозможно по ряду причин, говорится в материалах агентства «ОНИКС-Недвижимость», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Как отмечают специалисты, доступного жилья в городе-курорте не осталось.

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По их наблюдениям, в Сочи изменилась покупательская аудитория — если раньше было много граждан, планировавших приобретение недорогого жилья, то сейчас таким клиентам просто нечего предложить. «Изучив рынок, многие, кто хочет купить здесь недвижимость, понимают, что не смогут этого сделать, — поясняют эксперты. — Они либо увеличивают бюджет запроса (в том числе при помощи ипотеки), либо ищут другую локацию, не Сочи».

Возможность снижения цен на квартиры в Сочи риелторы полностью исключают, называя такую перспективу утопической. «В Сочи продолжают вливать колоссальные бюджеты из федерального центра на улучшение города и инфраструктуры, — отмечают они. — Земли здесь не прибавляется, новые проекты гражданского строительства пока на паузе. Цены на недвижимость продолжают расти».

Ранее стало известно, что на сочинском рынке недвижимости есть особый формат жилья — это жилые гаражи, фактически находящиеся вне закона. Самый дешевый такой объект в ноябре 2021-го предлагается покупателям по цене 200 тысяч рублей, самый дорогой стоит 20 миллионов рублей.