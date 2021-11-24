Кредиты на подержанные авто достигли рекордного спроса

Автомобили с пробегом впервые обошли новые по количеству заявок на кредит. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом, до пандемии наблюдалась противоположная тенденция.

Как отмечают аналитики, в октябре 2021 года для покупки подержанных машин было подано 402,8 тысячи заявок на кредит против 328,6 тысячи запросов на приобретение новых. В то же время в марте 2020 года количество запросов на кредитование покупки новых автомобилей превышало спрос на кредиты для подержанных авто в 3,5 раза.

По мнению аналитиков, перемены связаны дефицитом новых автомобилей из-за роста цен и снижения доходов россиян, а также с дефицитом комплектующих на фоне глобального кризиса. Кроме того, до недавнего времени многие банки не выдавали кредиты на подержанные авто. Сейчас же, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, и дилеры, и банки начали активно развивать этот рынок.

На фоне этого на вторичном рынке уже образовался дефицит самых востребованных моделей возрастом трех-семи лет.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили с пробегом в возрасте до семи лет взлетели в России почти в полтора раза — за январь-октябрь машины подорожали на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас такие автомобили стоят в среднем 930 тысяч рублей.