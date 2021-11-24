Задержанный за отказ надеть маску заслуженный тренер России объяснился

Заслуженный тренер России по плаванию рассказал, что чуть не задохнулся после задержания

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин рассказал об обстоятельствах своего задержания в петербургском аэропорту Пулково. Объяснения специалиста приводит «Матч ТВ».

Он заявил, что не оказывал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, а только просил их не применять физическую силу, так как был готов самостоятельно проследовать с ними. Ильин также рассказал, что его отказ надевать маску связан с состоянием здоровья. «У меня одышка, аритмия, я не могу находиться в маске. Я задыхаюсь. Я и в камере чуть не задохнулся — у меня забрали таблетки», — заявил тренер.

Об инциденте стало известно 23 ноября. Видеозапись с задержанием отказывавшегося надеть маску Ильина опубликовала его подопечная — чемпионка Европы по плаванию Виталина Симонова. Позже против нее возбудили уголовное дело. Россиянку обвиняют в оскорблении представителя власти в ходе инцидента.

Ильину грозит административная ответственность. Тренера подозревают в неповиновении законному требованию сотрудника полиции.