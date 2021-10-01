Журова назвала безалаберным снятого с рейса олимпийского чемпиона из России

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала снятие с рейса сборной России по вольной борьбе, которая летела в Осло на чемпионат мира. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Политик заявила, что европейские правила, направленные на борьбу с коронавирусом, являются жесткими, однако их нужно соблюдать. «Здесь не нужно психовать. Ты первым должен соблюдать все правила! Они созданы для вашей безопасности. Иначе это просто безалаберность», — посчитала она.

Ранее 1 октября стало известно, что члены сборной России по вольной борьбе, направлявшиеся на чемпионат мира в Норвегию, в том числе олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, были вынуждены покинуть самолет. Их сняли с рейса за нарушение масочного режима.

После этого главный тренер команды Дзамболат Тедеев рассказал, что полицейские не объяснили причины их снятия с рейса. По его словам, после им указали, что причиной стала приспущенная маска у одного из спортсменов.