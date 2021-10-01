Олимпийского чемпиона из России сняли с самолета

Абдулрашида Садулаева и других борцов сборной России сняли с рейса

При пересадке в Амстердаме двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева сняли с самолета. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Садулаев в составе сборной России направлялся на чемпионат мира в Норвегии. Борец, а также главный тренер национальной команды Дзамболат Тедеев и еще три спортсмена были сняты с рейса за нарушение масочного режима.

Члены сборной России были вынуждены отложить вылет в Осло. Они направились в столицу Норвегии только утром 1 октября. Первые схватки в рамках мирового первенства намечены на 2 октября. Турнир продлится до 8 октября.

Садулаев завоевывал золото на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио. На Играх 2020 года борец выступил знаменоносцем национальной команды.

На счету Садулаева четыре победы на чемпионатах мира, а также четыре золотых медали чемпионатов Европы.