Тренер олимпийского чемпиона по борьбе описал снятие спортсмена с самолета

Главный тренер сборной России по борьбе Дзамболат Тедеев рассказал о ситуации в аэропорте Амстердама, где он и члены команды были вынуждены покинуть самолет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Тедеева, полицейские попросили половину состава национальной команды покинуть самолет и даже не объяснили причины. «Нам сказали дать паспорта, парни их дали. Их вывели, я тоже вышел. Потом начали говорить про то, что у кого-то была приспущена маска, и якобы из-за этого попросили покинуть самолет», — так описывает инцидент тренер.

Тедеев подчеркнул, что не собирался перечить представителям правоохранительных органов. «Мы сделали то, о чем нас просили. Взяли новые билеты. Мы уже прибыли в Осло», — заявил он. В числе снятых с рейса спортсменов и двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

Ранее стало известно, что Садулаев и другие члены сборной были вынуждены покинуть самолет. Их сняли с рейса за нарушение масочного режима. Спортсмены направлялись в Норвегию, где 2 октября начнется чемпионат мира по вольной борьбе.

Садулаев был знаменоносцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. На его счету два золота Олимпиады и четыре победы на первенствах мира.