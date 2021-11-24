Украинский журналист заявил о запахе госизмены Зеленского

Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов заявил, что президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи, которая «попахивает госизменой». Он заявил об этом в эфире «Четвертого канала», трансляция велась в YouTube.

Так журналист прокомментировал акцию националистов, которые развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес Зеленского. По словам Дроздова, это является предупреждением и «меткой» для украинского президента.

«Уличили (Зеленского) во лжи, которая попахивает государственной изменой», — сказал он.

Дроздов предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о «российской угрозе» могут быть связаны с попытками отвести глаза граждан Украины от происходящего в стране. «Как государственная измена замаячила <...> — так сразу "Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», — высказал мнение ведущий.

Ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что факта утечки информации из офиса украинского президента Владимира Зеленского не установлено. По его словам, в офисе Зеленского нет никакого «крота».

20 ноября бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», работающий в интересах России.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали россиян по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию. Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. В свою очередь, Зеленский назвал это бредом.