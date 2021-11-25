Заслуженного тренера России отказались судить без маски

Заслуженного тренера России по плаванию Ильина удалили из суда за отказ надеть маску

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был удален из зала суда за отказ надеть маску. Об этом сообщается в Telegram-канале Znak Петербург.

Инцидент произошел во время заседания суда, где должны были рассмотреть два административных протокола, составленных в отношении тренера. Вместо этого его удалили из зала суда и вызвали полицию. Заседание было отложено на неопределенный срок.

О задержании Ильина стало известно 23 ноября. По словам его подопечной Виталины Симоновой, стражи порядка повалили 63-летнего тренера на пол, скрутили и заковали в наручники. Причиной стал его отказ надеть маску в аэропорту Пулково.

Ильину грозит административная ответственность. Тренера подозревают в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Кроме того, против Симоновой возбудили уголовное дело. Пловчиху обвиняют в оскорблении представителя власти в ходе инцидента.