Доктор Комаровский назвал поводы срочно обратиться к врачу при боли в ушах

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях ребенка с болью в ушах необходимо срочно показать специалисту. Поводы обратиться к врачу он назвал в посте, опубликованном в Instagram.

Телеведущий заявил, что в некоторых случаях ребенка, который пожаловался на неприятные ощущения в ушах, надо немедленно везти к доктору. «Вы должны знать ситуации, когда ни о каком "доктор только утром" не может быть и речи, когда надо срочно и прямо сейчас», — подчеркнул Комаровский.

По его словам, опасения у родителей должны вызвать ситуации, когда умеренная боль длится более трех часов или же когда слабовыраженная боль длится более суток. Врач также уточнил, что опасность представляет боль, возникшая у ребенка младше трех месяцев, и та, что сочетается c головной болью или дискомфортом в мышцах шеи.

В то же время специалист отметил, что родители без специальных навыков не смогут определить, от какого типа боли в ушах страдает ребенок в возрасте до одного года. Насторожить родителей должны вялость, бледность ребенка, отказ от питья и еды, уточнил врач. Тревожными симптомами также являются монотонный незатихающий плач и рвота. «Никого и ничего не ждите, спрячьте подальше все эти "как-то неудобно" и "куда ж мы поедем на ночь глядя"», — добавил Комаровский.

«На всякий случай отметим, что до осмотра врача нельзя ничего в ухо капать и не следует ухо греть никакими способами», — заключил доктор.

Ранее телеведущий предупредил об опасности постельного режима при ОРВИ. Комаровский объяснил, что у больного, который находится в горизонтальном положении, увеличивается риск возникновения осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких.