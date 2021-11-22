Доктор Комаровский развеял распространенные мифы об антибиотиках

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял несколько популярных мифов, связанных с приемом антибиотиков. В посте, опубликованном в Instagram, он перечислил распространенные заблуждения об этих препаратах.

В частности, доктор опроверг убеждение о том, что антибиотики помогают бороться с вирусами. «При вирусных инфекциях антибиотики не действуют, не помогают и не улучшают ничего, кроме материального благополучия производителей и продавцов антибактериальных средств», — отметил Комаровский.

Врач также назвал заблуждением мнение о том, что антибиотики негативно влияют на иммунитет. «Ни одно из современных антибактериальных средств не обладает угнетающим действием на иммунную систему», — заверил врач и добавил, что иммунитет ослабевает из-за болезни, которая и стала причиной назначения антибиотиков.

Комаровский также предупредил о том, что антибиотики не обладают профилактическим эффектом при вирусных инфекциях. «Осложнения все равно возникают, но связаны они с бактериями, которые уцелели после напрасно назначенного антибиотика», — объяснил специалист и добавил, что в таком случае нужно заменить препарат. Врач также опроверг убеждение о том, что дорогие препараты эффективнее более бюджетных аналогов. Он отметил, что дорогие антибиотики используются только в том случае, когда болезнь вызвана микробом, устойчивым к другим препаратам.

Специалист также развеял и миф о том, что с антибиотиками всегда нужно принимать противогрибковые препараты. Он отметил, что грибковая инфекция является специфическим побочным эффектом, но профилактическое действие противогрибковых средств не доказано. Кроме того, он уточнил, что параллельно с антибиотиками не всегда нужно принимать препараты для восстановления кишечной микрофлоры. По словам доктора, это необходимо только при длительном применении препаратов и неправильном питании.

Доктор предупредил и о том, что не нужно отказываться от препарата, если после его приема стало хуже. Под действием антибиотиков бактерии могут разрушаться, и в кровь могут выбрасываются эндотоксины. Специалист объяснил, что такое явление называется эндотоксической реакцией, но оно не означает, что препарат не подходит и его нужно заменить. В таких случаях необходима консультация с врачом.