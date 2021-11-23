Доктор Комаровский предупредил об опасности постельного режима при ОРВИ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что больному ОРВИ нельзя лежать в кровати. Об опасности постельного режима специалист предупредил в эфире программы «Спроси у Комаровского» на канале «Украина».

По словам доктора, если пациент с острой вирусной инфекцией или любой другой болезнью дыхательных путей находится в горизонтальном положении, то его легкие расправляются намного меньше. В таком случае, как отметил Комаровский, у больного увеличивается риск возникновения осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких.

«Поэтому неудивительно, что есть стандартная рекомендация большинства врачей мира, большинства современных лечебных протоколов: "Постельного режима надо всячески избегать"», — подчеркнул он.

Врач добавил, что существует только одна болезнь, которая требует постельный режим — дифтерия. Комаровский объяснил, что при этом недуге активные движения негативно влияют на ритм сердца. «Но, к счастью, этой болезни очень мало благодаря прививкам», — добавил специалист.

Ранее Комаровский опроверг несколько мифов, связанных с приемом антибиотиков. В посте, опубликованном в Instagram, врач заявил, что эти препараты не помогают бороться с вирусами. По его словам, при вирусных инфекциях антибиотики не действуют и не улучшают ничего, кроме материального благополучия производителей и продавцов.