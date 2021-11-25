В Польше сообщили о прорвавшихся в страну 200 нелегалах

Более 200 нелегальных мигрантов силой прорвались на территорию Польши и были возвращены на границу. Об этом сообщила официальный представитель польской Пограничной стражи Анна Михальская, передает РИА Новости.

Нелегалы проникли в страну 24 ноября около 19:00 (21:00 мск) на участке погранотряда в Черемше. «Группа из более 200 человек силовым образом форсировала границу, конечно, при активной поддержке белорусских служб. Эти лица были агрессивными, бросали камни, ветки деревьев в польских силовиков», — рассказала Михальская.

По словам представителя погранслужбы, 230 мигрантов прошли по территории Польши буквально несколько метров прежде чем были задержаны и возвращены на линию границы. Она добавила, что в стране оставили семь нелегалов.

«Пять человек были госпитализированы. Они нуждались в медицинской помощи и были измождены. У них царапины разного рода. Мы знаем, что их состояние стабильное. Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут выйти из госпиталя», — указала Михальская.

Ранее находящиеся в логистическом центре беженцы устроили митинг с требованием пропустить их в Европейский союз (ЕС). Мигранты взбунтовались против возвращения в Ирак и заявили о твердом намерении попасть в Германию через Польшу. Они подчеркивают, что не являются террористами и хотят лучшей жизни.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.