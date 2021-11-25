Тренер «Спартака» назвал ложью объяснение Спаллетти отказа от рукопожатия

Руй Витория назвал ложью слова Спаллетти о том, что «Спартак» не поприветствовал «Наполи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал отказ наставника итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти от рукопожатия после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист назвал ложью слова Спаллетти о том, что штаб красно-белых не поприветствовал «Наполи» перед матчем, из-за чего он решил не прощаться в ответ. «Такая акция не говорит ничего. Спаллетти — такой же тренер, как и я. Стоял возле скамейки "Наполи" 30 секунд перед матчем, но его не было. Он пришел, когда игра началась», — уточнил он.

После финального свистка Витория, чья команда одержала победу, подошел поприветствовать Спаллетти, однако тот ответил демонстративным отказом. «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2:1.

После пяти матчей «Спартак» возглавил турнирную таблицу группы C. Как и у «Наполи», в активе красно-белых семь очков. Команда Руя Витории опережает соперников за счет побед в очных встречах. Тем не менее уже 25 ноября «Спартак» может потерять лидерство, если «Легия» и «Лестер Сити» не сыграют вничью.

