«Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы

«Спартак» обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена». В первом тайме хозяева дважды огорчили голкипера «Наполи». Дубль оформил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На третьей минуте он реализовал пенальти, а на 28-й сумел воспользоваться передачей партнера и головой отправил мяч в сетку ворот «Наполи». На 65-й минуте македонский хавбек итальянцев Элиф Элмас сократил отставание в счете.

Одержав победу, «Спартак» возглавил турнирную таблицу группы C. Как и у «Наполи», в активе красно-белых семь очков. Команда Руя Витории опережает соперников за счет побед в очных встречах. Тем не менее уже 25 ноября «Спартак» может потерять лидерство, если «Легия» и «Лестер Сити» не сыграют вничью.

Первая встреча между командами прошла 30 сентября в Неаполе. Тогда «Спартак» сумел одержать победу со счетом 3:2, дублем отметился хавбек красно-белых Квинси Промес.