Спаллетти отказался пожимать руку тренеру «Спартака» после матча

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожать руку наставнику московского «Спартака» Рую Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После финального свистка главный тренер красно-белых, чья команда одержала победу, подошел поприветствовать Спаллетти, однако тот ответил демонстративным отказом.

«Спартак» обыграл итальянский «Наполи» со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена». При этом вперед красно-белые вышли уже на третьей минуте после того, как нападающий Александр Соболев реализовал пенальти.

После пяти матчей «Спартак» возглавил турнирную таблицу группы C. Как и у «Наполи», в активе красно-белых семь очков. Команда Руя Витории опережает соперников за счет побед в очных встречах. Тем не менее уже 25 ноября «Спартак» может потерять лидерство, если «Легия» и «Лестер Сити» не сыграют вничью.

Первая встреча между командами прошла 30 сентября в Неаполе. Тогда «Спартак» сумел одержать победу со счетом 3:2, дублем отметился хавбек красно-белых Квинси Промес.