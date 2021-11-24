Появилось видео победы «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы

В сети появилось видео лучших моментов матча группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и итальянским «Наполи». Ролик опубликован в YouTube-канале «Матч ТВ».

Матч пятого тура группового этапа состоялся в Москве. Хозяева поля открыли счет уже в самом начале встречи. Пенальти реализовал нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 28-й минуте он оформил дубль и позволил своей команде уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

Во втором тайме неаполитанцы сократили отставание в счете, но не сумели спастись от поражения. Победа позволила «Спартаку» возглавить турнирную таблицу группы C. Теперь в активе красно-белых семь очков, как и у «Наполи». Нового лидера группы может выявить противостояние «Легии» и «Лестер Сити» 25 ноября. Победа любой из команд лишит «Спартака» первого места в квартете.

«Спартак» дважды обыграл «Наполи» в рамках группового этапа. В первом матче, который состоялся в Неаполе 30 сентября, москвичи одержали победу со счетом 3:2.