Стюардесса рассказала о худших случаях с пассажирами на борту самолета

Бывшая бортпроводница перечислила худшие случаи с пассажирами на борту самолета, которые происходили за ее карьеру. Ее слова приводит The Sun.

Так, девушка рассказала, как однажды во время рейса одному из пассажиров стало плохо и его перенесли в проход. «Я делала искусственное дыхание потерявшему сознание мужчине, в то время как находящийся рядом турист беспрестанно нажимал на кнопку вызова персонала и просил меня принести ему кофе», — возмутилась стюардесса.

Еще один неприятный случай — это попытка пассажиров получить компенсацию за якобы нанесенный членами экипажа ущерб. «Однажды одна из пассажирок специально облила своего ребенка кипятком, а в другой раз я столкнулась с парой, которая также намеренно пролила горячий шоколад на ногу своего спящего малыша, — вспоминает она. — К счастью, вокруг было достаточно очевидцев, которые подписали свидетельские показания, освобождая мою команду и меня от какой-либо ответственности».

Среди прочих неприятных воспоминаний девушка выделила пассажира, случайно смывшего свои вставные зубы в унитаз, и общение с «авторитетными лицами», которые часто спрашивали: «Разве вы не знаете, кто я?»

Ранее бортпроводник перечислил три самых раздражающих типа путешественников в самолете. Так, одним из худших типов молодой человек назвал постоянно жалующихся туристов. По его словам, членов кабинного экипажа сильнее всех раздражают пассажиры, которые жалуются на всякие мелочи.